A ekziston jeta jashtëtokësore? Pyetja qarkullon në planetin tonë prej shumë vitesh. Sidoqoftë, ende nuk ka përgjigje përfundimtare. Por kjo intrigë, një nga më të mëdha të njerëzimit, i është lënë në konsideratë të lirë çdo qenie njerëzore. E një lojtar i shkëlqyer, me famë botërore, ka pranuar se ai beson se ne nuk jemi vetëm në Univers …

👽 Do you believe in aliens?

🎶 What was your Spurs initiation song?

😱 What’s the scariest dream you’ve had?

𝗩𝗲𝗿𝘆 𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 questions with Joe Rodon & @GarethBale11 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/0je3HieKT2

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 2, 2021