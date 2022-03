Pasi forcat ukrainase i rrëzuan avionin mbi Ukrainë, pilotët rusë janë filmuar duke thënë se vetëm po zbatonin urdhrat.

Fotot dhe videot tregojnë pilotet në gjunjë me duar pas kokës dhe të tjerë me gjakderdhje të madhe, pasi u ndaluan nga ushtarët dhe civilët në një fushë.

Videoja e shpërndarë në internet tregon një pilot i veshur me një veshje portokalli ndërsa ulet në gjunjë me duart pas kokës.

Kjo vjen pasi pamjet treguan se dy pilotë u hodhën nga një avion- që mendohet të jetë një Su-30 – pasi u rrëzua mbi qytetin ukrainas të Chernihiv të shtunën. U shfaqën gjithashtu pamje nga një pilot rus i veshur me një bluzë blu dhe një bluzë me gjak duke u trajtuar për një plagë në kokë pasi u përplas në një fushë. Pamjet erdhën në një ditë kur forcat ajrore ruse humbën deri në tetë avionë, si dhe avionë me shumë role, goditje dhe mbështetje ajrore të ngushtë dhe një dron.

Në pamje të shpërndara në internet dje, një helikopter rus shfaqet duke u rrëzuar nga ushtarët ukrainas.

Ndërsa avioni më i avancuar Mi-24 Hind afrohet, trupat mbrojtëse qëllojnë një raketë drejt qiellit nga një fushë e mbuluar me ngrica rreth 25 milje jashtë kryeqytetit Kiev . Helikopteri shpërthen në çast, duke dërguar flake që shpërthejnë nga motori. Mi-24 i goditur bie në tokë me të gjithë pilotët dhe navigatorët e saj të vrarë.