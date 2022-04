Me sa duket, trupat e Putinit kanë ngritur krematoriume të lëvizshme në Mariupol. Rusët ndoshta duan të parandalojnë që mizoritë e mëtejshme të dalin në dritë pas masakrës së Buçës.

Rusia thuhet se ka ngritur dhe operuar krematoriume të lëvizshme në qytetin e rrethuar të Mariupolit për të asgjësuar kufomat e ukrainasve të vrarë, shkruan Blick.ch.

“Vrasësit mbulojnë gjurmët e tyre. Krematoritë e lëvizshme ruse kanë nisur punën në Mariupol”, shkruan Këshilli i Qytetit të Mariupolit në Telegram.

Autoritetet dyshojnë se fakti që rusët tani duan të heqin qafe kufomat lidhet drejtpërdrejt me masakrën e Butscha. “Pas mbulimit të gjerë ndërkombëtar të gjenocidit në Bucha, udhëheqja e lartë e Federatës Ruse ka urdhëruar që të shkatërrohen të gjitha provat e krimeve të ushtrisë së saj në Mariupol”, shtoi Këshilli i Qytetit të Mariupolit.

Banorët e Donetskut janë përdorur për të pastruar

Masakra e Buçës shkaktoi tmerr në mbarë botën. Rusia mohoi çdo faj. Falë propagandës së Vladimir Putinit, Kremlini ishte në gjendje të bindte njerëzit e vet se nuk kishte trupa në Bucha ose se ata ishin thjesht aktorë.

Megjithatë, në të ardhmen, presidenti rus do të donte të parandalonte që masakra të përgjakshme si ajo në Bucha të dilnin në dritë.

Sipas këshillit bashkiak, krematoriumet mirëmbahen nga bashkëpunëtorët e Rusisë. Dëshmitarët okularë raportojnë se rusët përfshinin vendas nga Republika e vetëshpallur Popullore e Donetskut në të ashtuquajturat brigada pastrimi. Këto brigada pastrimi do t’i merrnin kufomat nga rrugët e Mariupolit dhe do t’i çonin në krematoriume dhe do t’i digjnin atje.

Thuhet se brigada drejtohet nga kryetari i vetëshpallur i Mariupolit, Kostiantyn Ivashchenko. “Për shumë vite ai dhe bashkëpunëtorët e tij u përpoqën vazhdimisht të merrnin pushtetin, por në fund ai arriti të bëhej vetëm drejtori i krematoriumit të Mariupolit”, shkruan këshilli i qytetit.

130,000 civilë janë bllokuar në Mariupol

Kryetari i zgjedhur zyrtarisht i Mariupolit, Vadym Boychenko, 44 ​​vjeç, theksoi se bota nuk ka parë një tragjedi të tillë që nga kampet naziste të përqendrimit.

“Rusët e kanë kthyer të gjithë qytetin tonë në një kamp vdekjeje. Kjo nuk është më Çeçeni apo Aleppo. Ky është Aushvici i ri”, shkruan 44-vjeçari në Facebook. Bota duhet të ndihmojë në ndëshkimin e keqbërësve të Putinit.