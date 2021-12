Thyerje totale e raporti mes Arsenal e atij që në vitet e fundit ka qenë sigurisht lojtari i tyre me rendimentin më të mirë, Pierre-Emerick Aubameyang. Që kur Gunners e blenë atë në 2018 për mbi 60 milionë nga Borussia Dortmund, gabonezi e ka mbajtur klubin në këmbë me zhurmë golash, duke fituar titullin e golashënuesit më të mirë në sezonin 2018/19 dhe madje duke u bërë kapiten. Por tani klubi ka vendosur t’i heqë shiritin e kapitenit, pas një përplasjeje me trajnerin Arteta për mosrespektimin e rregullave të brendshme të organikës së Arsenal.

Në faqen zyrtare të Gunners ka dalë një shënim zyrtar, i cili më pas është shpërndarë edhe në rrjetet sociale, duke bërë të ditur zgjedhjen e klubit. “Si pasojë e thyerjes së fundit të rregullave të javës së kaluar, Pierre-Emerick Aubameyang nuk do të jetë më kapiteni ynë dhe nuk do të konsiderohet për grumbullimin për ndeshjen e së mërkurës kundër Ëest Ham United. Presim që të gjithë lojtarët tanë, veçanërisht kapiteni ynë, t’i përmbahen rregullave dhe standardeve që kemi vendosur dhe të cilat i respektojmë të gjithë. Jemi tërësisht të fokusuar në ndeshjen e nesërme”. Që për Artetën do të jetë e dyta radhazi pa qendërsulmuesin, duke pasur parasysh që Aubameyang u përjashtua nga lista edhe ndaj Southampton.

Në konferencën e tij për shtyp, Arteta kishte folur për çështje disiplinore pa u futur në detaje, por tabloidet britanike, si gjithmonë, kanë gërmuar më thellë. Problemi ka lindur nga një udhëtim për arsye familjare në Gabon, i organizuar në bashkëpunim me klubin, nga i cili megjithatë Aubameyang është kthyer vonë, me probleme si pasojë edhe në respektimin e rregullave në lidhje me pandeminë Covid. Nga këtu lindi përplasja, e cila kulmoi fillimisht me përjashtimin nga ndeshja e fundjavës dhe më pas me shpalljen e lamtumirës së shiritit të kapitenit, të marrë në vitin 2019 pasi kapiteni i mëparshëm, Xhaka, ishte hequr për arsye disiplinore. Megjithatë, nuk është hera e parë që qendërsulmuesi dhe Arteta janë konfrontuar. Gjithashtu, marsin e kaluar, trajneri e kishte përjashtuar sulmuesin e tij nga formacioni (megjithatë duke e mbajtur në stol) në derbin e Londrës së Veriut kundër Tottenhamit, sërish për arsyet klasike disiplinore. Por më pas çështja u mbyll dhe shiriti mbeti në krahun e Aubameyang, deri tani.