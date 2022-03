As Gjermania, as Amerika, ky është populli më i lumtur në botë për të pestin vit me radhë 18 Mar 2022

Humbjet shkatërruese të jetëve dhe pasiguria në rritje e kanë vënë botën në një pamje jo shumë të lakmueshme, por ka pak lajme të mira për njerëzimin: Dashamirësia po rritet globalisht. Ky është një nga gjetjet kryesore të Raportit Botëror të Lumturisë, një botim i Rrjetit të Zgjidhjeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së që bazohet në të dhënat e sondazheve globale nga njerëz në rreth 150 vende. “Befasia e madhe ishte se globalisht, në një mënyrë të pakoordinuar, ka pasur rritje shumë të mëdha në të tre format e dashamirësisë: Dhurimi për bamirësi, ndihma për një të huaj dhe vullnetarizmi”, tha John Helliwell, një nga tre redaktorët themelues të raportit. Kombi më i lumtur në botë janë finlandezët Për të pestin vit radhazi, Finlanda është vendi më i lumtur në botë, sipas renditjes së Raportit të Lumturisë Botërore bazuar kryesisht në vlerësimet e jetës nga Sondazhi Botëror i Gallup. Vendi nordik dhe fqinjët e tij, Danimarka, Norvegjia, Suedia dhe Islanda të gjitha qëndrojnë shumë mirë në masat që përdor raporti për të shpjeguar gjetjet e tij: jetëgjatësi e shëndetshme, mbështetje sociale në kohë telashe, korrupsion i ulët dhe besim i lartë shoqëror, bujari në një komunitet ku njerëzit kujdesen për njëri-tjetrin dhe liri për të marrë vendime kyçe të jetës. Danimarka vjen në vendin e dytë në renditjen e këtij viti, e ndjekur nga Islanda në vendin e tretë. Suedia dhe Norvegjia janë në vendin e shtatë dhe të tetë, raporton CNN, përcjell Klankosova.tv. Zvicra, Holanda dhe Luksemburgu zënë vendet nga 4 deri në 6, me Izraelin që renditet në vendin e 9-të dhe Zelandën e Re përmbyll 10-shen e parë. Vendet më të lumtura në botë, 2022: Finlanda Danimarka Islanda Zvicra Holanda Luksemburgu Suedia Norvegjia Izraeli Zelanda e Re Austria Australia Irlanda Gjermania Kanada Shtetet e Bashkuara Mbretëria e Bashkuar Çekia Belgjika Franca