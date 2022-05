Bebe Rexha vjen me imazhet e reja teksa shfaqet me stil të veçantë të veshjes 28 May 2022

Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha po vazhdon të iu qëndroi afër fansave të saj përmes postimeve në rrjetet sociale. Këngëtarja 32-vjeçare edhe së fundmi është shfaqur tejet atraktive në imazhe që postoi për mbi 10 milionë ndjekësit në llogarinë e saj zyrtare në Instagram. Krijuesja e hitit “Meant to Be” pozon e veshur me një stil tejet të veçantë, bluzë të shkurtër ngjyrë vjollcë të kombinuar me një mini-fund ngjyrë bezhë, sandale dhe çantë dorë. Pamje atraktive e yllit të muzikës u kompletua me një makijazh të theksuar, aksesor dhe syze dielli teksa ajo dukej në formë të mrekullueshme. “Vera është këtu”, ka shkruar Bebe në mbishkrimin e fotografive, sipër të cilave pranoi mijëra pëlqime dhe komente të shumta. Ndërkohë, kujtojmë që albumi i fundit i saj është “Better Mistake” që u publikua në maj të vitit të kaluar, ndërsa artistja ka kohë që nuk ka lansuar një projekt të ri muzikor. Sa i përket jetës private, Bebe prej kohësh po shijon një histori dashurie me kineastin Keyan Safyari.