Aktorja e mirënjohur Eliza Dushku së fundmi ka qenë e ftuar në “Shtëpinë e Bardhë” për shkak të nismës që Zonja e Parë Jill Biden pati ndërmarrë në kuadër të ligjit kundra ngacmimeve seksuale.

Reth tre viteve më parë , Dushku bashkë me disa gra të tjera të “Hollyëood”-it kanë denoncuar në lidhje me sulmet dhe ngacmimet seksuale.

“Ne ishim të ftuar në @ËhiteHouse nga @POTUS javën e kaluar për të marrë pjesë në nënshkrimin e “Përfundimit të Arbitrazhit të Detyrueshëm për Ngacmimin Seksual dhe Ligjit për Sulmet Seksuale” në LIGJ.

Ky ligj i ri do t’i mbrojë gratë dhe burrat nga detyrimi nga klauzolat shtypëse, të padrejta, të fshehta në kontratat e tyre të punës, klauzola që mbrojnë abuzuesit/ngacmuesit përpara se të kryejnë veprimet e tyre. Kjo ka qenë praktikë standarde në industrinë e argëtimit dhe SHUMË të tjera për një kohë të gjatë. Ky ligj i ri po përshkruhet si një nga ligjet më të rëndësishme të punës/punësimit të 100 viteve të fundit.

Për mua, kjo ishte mbyllje dhe një fillim i ri. I papritur, surreal, përulës, vërtetues, një nga rolet më domethënëse në jetën/historinë time.

Asnjëherë nuk e dini se çfarë mund të paraqesë universi. Kur dhimbja bëhet një shtytës për të ndihmuar të tjerët, kur kishte një hapje për të luajtur një rol të vogël në diçka shumë më të madhe se unë, unë ndiej një sasi të vogël kënaqësie të vërtetë dhe njëfarë paqeje të vërtetë.

Presidenti Biden dhe VP Kamala Harris folën dhe ndanë sinqerisht në një mënyrë shumë personale me mua dhe gratë e tjera të guximshme të pranishme. Ne ishim thirrur dhe erdhëm për të dëshmuar para Komitetit Gjyqësor të Kongresit të SHBA nëntorin e kaluar gjë që çoi në miratimin e projektligjit në Senat, më pas në tryezën e Presidentit për nënshkrim të enjten. POTUS & VP nuk mund të ishin më të vërtetë, të pranishëm dhe më të hirshëm.

Kongresmenja @CheriBustos dhe kolegët e saj në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senatit nga të dyja anët e rreshtit, një FALEMINDERIT të madh nga zemra për udhëheqjen dhe guximin tuaj. Ju përmirësoni jetën me këtë legjislacion.

Përshëndetje të mëdha për @GretchenCarlson, i cili ka qenë i palëkundur në shtyrjen e këtij projektligji drejt fitores së tij dypartiake. Gjithmonë mirënjohës ndaj ekipit tim, Barbara Robb, Neil J, Peter P.

Ka më shumë për të bërë. Siç tha VP-ja jonë në fjalët e saj hyrëse, të radhës duhet të jenë shfuqizimi më i gjerë i “arbitrazhit të detyruar” për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve amerikanë në kontekstin e vjedhjes së pagave, diskriminimit racor dhe praktikave të padrejta të punës. Kjo nuk është partiake; siç tha ajo, bëhet fjalë për të drejtën kundër të gabuarës. Është e mirë për të gjithë punëtorët dhe për punëdhënësit gjithashtu.

Faleminderit nga fundi i ♥️ familjes sime, përgjimeve dhe fansave për mbështetjen tuaj të qëndrueshme.

Ki besimin 🙏”– shkroi aktorja krahas fotove që postoi.