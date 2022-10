Autoriteti rrugor shqiptar me anë të një njoftimi të publikaur ditën e sotme ka bërë me dije se më datë 19 tetor 2022 në orët e para të mëngjesit do të fillojë rehabilitimi i shtresave asfaltike të aksit rrugor Tiranë–Durrës, proces pune që sipas grafikut të hartuar do të zgjasë 25 ditë për të dyja senset e lëvizjes.

Sipas njoftimit të ARRSH do të punohet me njërën korsi, përkohësisht të bllokuar, për një gjatësi prej 500 metra, ndërsa pas përfundimit të këtij segmenti punimet do të zhvendosen me 500 metra të tjera deri në përfundimin e punimeve.