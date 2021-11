Këtë të mërkurë në një aktivitet të organizuar kundër pastrimit të parave dhe krimit kibernetik, ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim tha se institucionet e pavarura, rritja e transparencës dhe financimi i një force policore të pavarur do të ndihmojnë që të rrisë besimin e qytetarëve jo vetëm te policia por edhe tek drejtësia. Ambasadorja Kim ka paralajmëruar se largimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe pastrimi i politikës nga elementët e korruptuar është vetëm fillimi.

Kim teksa vlerësoi sukseset e arritura nga Shqipëria në vitin 2021, vuri në dukje trafikimin e heroinës si dhe trafikimin e qënieve njerëzore që sipas saj ka shënuar rritje. për më tepër, ambasadorja paralajmëroi edhe arrestimin e politikanëve të korruptuar.

“Njerëzit dekurajohen kur shohin dhunë dhe krim sepse ata investojnë paratë në Shqipëri. Kur njerëzit e ndershëm shohin politikanë të korruptuar ata humbasin besimin në sistem. Atyre duhet t’u garantohet se do të kenë çdo shans përballë njerëzve të tillë. E vetmja mënyrë për të luftuar krimin e organizuar është të kemi institucione të pavarura që mbështesin zbatimin e ligjit. Shqipëria ka arritur suksese të vërteta në vitin 2021 që nga largimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, arrestimi i politikanëve. Ky është vetëm fillimi. Ne po shohim një epokë të re. Ekziston ndjesia se pandëshkueshmëria po merr fund. Shqipëria është një rrugë kyçe për trafikimin e qenieve njerëzore për në Europën Perëndimore dhe jo vetëm, kontrabandohen sasi të mëdha heroine në rajon, ku korruptohen agjentë kufitare. Po ashtu është rritur numri i emigrantëve të paligjshëm. Korrupsioni luan një rol në gjithë këtë. Krimi po lidhet shpesh me gjykatës e police. Grupe e krimit të organizuar vazhdojnë të pastrojnë paratë. Ajo për të cilën jemi për të folur këtu sot është se si ministria e Brendshme mund ta bëjë Shqipërinë një vend më të mirë për të gjithë. Duhet të rritet transparenca dhe llogaridhënia. Krijimi i një organi të duhur mbikëqyrës policor, sekuestrimi i pasurive të kriminelëve, investime në kufi dhe siguri. Ne kemi qenë vetë teksa instaluam më shumë pajisje në kufirin me Greqinë për të mbushur pikërisht këto boshllëqe. Le të punojmë së bashku për të rritur besimin, duke forcuar bashkëpunimin tonë si donatorë”, u shpreh Kim.