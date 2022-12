Arrest me burg për 31-vjeçarin që sulmoi me grusht kryedemokratin Berisha 9 Dec 2022

31-vjeçari Gert Shehu, që qëlloi me grusht kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berishën, do të mbetet në burg. Kjo do të ndodhë pasi të dalë nga spitali i Traumës. Atij i është komunikuar pak më parë në spital masa e sigurisë. Aktualisht, Gerti Shehu është i shtruar në pavijonin e ORL tek spitali i Traumës. Gjendja e tij është shumë e mire, nuk ka asnjë problematikë. Ai ruhet nga forca të shumta policie.