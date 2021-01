Ardian Bujupi ka prezantuar për publikun projektin e tij më të ri muzikor.

“Nichts fur immer” mban titullin kënga e tij e re, e cila vjen në gjuhën gjermane, pasi ka tash e sa kohë që ai është pjesë edhe e tregut gjerman.

Muzika është punuar nga producentët Maxe, Neal dhe Alex, teksa tekstin e saj e ka shkruar vet Ardiani.

Kënga është vizualizuar edhe me klip, i cili e sjell këngëtarin me prejardhje nga Drenasi në disa skena, ku paraqitja me stil nuk mungon.