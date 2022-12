Dyqind milionë euro në sezon për një kontratë dyvjeçare e gjysmë deri në vitin 2025. Futbollisti super fitues do të jetë atëherë dyzet vjeçar. Koha për tu tërhequr nga futbolli me pesë trofe të Champions League në vitrinën e tij personale. Pa harruar edhe pesë Topa të Artë. Pjesa e dytë e propozimit nis ekzaktësisht atëherë. Ronaldo do të jetë njeriu imazh dhe ambasadori për kandidaturën e Arabisë Saudite për të pritur Kupën e Botës 2030. Sauditët e kërkojnë organizimin e turneut madhor së bashku me Egjiptin dhe Greqinë. Një marrëveshje, ajo e arritur nga Cristiano Ronaldo me Al Nassr, që do t’i sjellë gjithsej një miliardë euro deri në vitin 2030. Një shifër astronomike që e bindi CR7 të ndalojë kërkimin për një klub europian. Portugezi, në fakt, synonte një skuadër që mund t’i garantonte një tjetër sezon në Champions League.

Përpjekjet e fundit – siç raporton ‘Repubblica’ – janë bërë me Real Madrid e mikut Florentino Perez dhe me Eintracht Frankfurt, por pa rezultatin e shpresuar. Sipas ESPN, CR7 ishte takuar disa herë edhe me Sporting Kansas City, që do t’i garantonte atij një angazhim shumë afër 200 milionëve. Sidoqoftë, Ronaldo është bërë tashmë lojtari më i paguar ndonjëherë. Më shumë se rivali i tij i përjetshëm Lionel Messi (120 milionë mes pagave dhe sponsorëve) dhe Kylian Mbappé (128). Dyqind milionë në vit, 16.6 milionë në muaj, 3.8 milionë në javë, 550.000 euro në ditë, 23.000 euro në orë, 385 euro në minutë. Numra befasues.