Policia e Shtetit ndodhet në gatishmëri për të menaxhuar fluksin e shtuar të mjeteve, por edhe lëvizjet e njerëzve në natën e ndërrimit të viteve. Nëpërmjet një njoftimi zyrtar, Policia bën me dije se do të jenë të shtrirë në rrugët kryesore të vendit.

Ata apelojnë qytetarët që do të konsumojnë alkool gjatë festave që të përdorin mjete të transportit publik e jo makinat e tyre, pasi nëse rezulton gjatë kontrolleve se kanë konsumuar alkool do të përballen me penalitete të rënda.

Ata gjithashtu bëjnë me dije se rrugët do të monitorohen nga radarë dhe makina inteligjente, si dhe apelojnë drejtuesit e mjeteve që të vendosin rripin e sigurimit dhe kasakt mbrojtëse.

Njoftimi i Policisë:

Policia e Shtetit

Nisur nga fluksi shumë i lartë i automjeteve, jo vetëm në qendrat urbane por edhe në akset nacionale dhe rurale, Policia e Shtetit ka rritur prezencën e shërbimeve të Policisë Rrugore dhe ato të Patrullave të Përgjithshme, duke patrulluar me mjete të paloguara, si dhe po monitorohet qarkullimi i automjeteve me makinën inteligjente, dronë, radarë, kamera e aparatë fotografik, me qëllim parandalimin e akisdenteve rrugore.

Policia e Shtetit, apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve, që mos kryejnë parakalime të gabuara dhe të qëndrojnë në radhë në ato akse rrugore ku ka lëvizje të ngadaltë për shkak të fluksit të lartë të automjeteve.

Të mos shpejtojnë pasi të gjitha rrugët monitorohen me radarë dhe nga makina inteligjente dhe masa administrative do t’ju shkojë në banesë .

Të vendosin rripin e sigurimit dhe të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit, si dhe drejtuesit e motomjeteve të vendosin kaskën mbrojtëse .

Të mos drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Gjatë natës së ndërrimit të viteve dhe ditëve festive, drejtuesit e automjeteve në rast se do konsumojnë alkool të mos drejtojnë mjetet e tyre, por të përdorin mjetet e transportit publik, pasi Policia e Shtetit do të shtojë monitorimet duke përdorur alkooltestuesit në të gjitha rrugët e vendit.

Njëkohësisht Policia e Shtetit apelon për zbatim të masave anticovid, dhe për mospërdorim të fishekzjarrëve.

Festoni të gëzuar duke respektuar ligjin.

Policia e Shtetit ju uron gëzuar Vitin e Ri, mbarësi e shëndet, më shumë besim e bashkëpunim për një të ardhme më të sigurt.