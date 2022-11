Rinisin ndeshjet e dytë në Grupe dhe Anglia kërkon tani të sigurojë kalimin në 1/8 me fitoren e dytë radhazi. Tre Luanët i kanë fituar dy ndeshjet e para në një Botëror vetëm katër herë në 1982, 2006 dhe 2018, ndaj dhe tekniku Southgate ka dhënë alarmin për fokus “të plotë” ndaj SHBA-së. Me një goleadë si 6-2 me të cilën Anglia likuidoi Iranin në debutim, frika duhet të mbizotërojë. E jo vetëm te të bashkëshortuarit, por edhe te pretendentët e mëdhenj të kurorës botërore. Shuhet alarmi për Kane, ndërsa amerikanët, në anën tjetër, me 1-1 kundër Uellsit, nuk e kanë zgjidhur aspak fatin e tyre në Grupin B.

ANGLIA

Pas gjysëmfinales në Kupën e Botës katër vjet më parë dhe finales në Euro 2020, optimizmi rrethon skuadrën e Gareth Southgate. Optimizëm që u godit fillimisht, përpara se të shuhej për lumturinë e tifozëve. Kapiteni i Anglisë, Harry Kane, është gati të luajë në mbrëmje (në orën 20:00 me orën tonë) kundër SHBA-së. Këtë e ka bërë të ditur trajneri i Anglisë, Gareth Southgate. Sulmuesi i Tottenham pësoi një dëmtim në kyçin e këmbës në fillim të pjesës së dytë, në fitoren 6-2 kundër Iranit, duke u zëvendësuar. “Harry – tha Southgate – është mirë. Ai ka punuar me kohë të pjesshme, por është gati të luajë”.

Është përmirësuar edhe gjendja e mbrojtësit të Manchester United, Harry Maguire, i cili është zëvendësuar të hënën pas një goditjeje në kokë. Anglia ka fituar tetë nga 11 takimet e saj me SHBA-në në të gjitha garat, duke shënuar 39 gola. Amerikanët futen në fushë të pamposhtur në dy takimet e tyre të mëparshme në Kupën e Botës me Anglinë, duke përfshirë një triumf tronditës 1-0 në fazën e grupeve në vitin 1950. Një heroizëm i ngjashëm do të kërkohet sërish nëse dëshirojnë të dalin me të paktën një pikë nga stadiumi Al Bayt.

SHTETET E BASHKUARA

Amerikanët e kanë kritikuar Berhalter pas 1-1 me Uellsin, por 49-vjeçari beson se skuadra e tij “dha gjithçka” dhe beson se do të sigurojë një vend në 1/8. SHBA arriti të kalonte fazën e grupeve në dy Kupat e Botës të mëparshme, duke u renditur e dyta përpara Portugalisë në 2014, pasi kishte fituar grupin përpara Anglisë në 2010 me të cilët barazuan 1-1.

Sa i përket formacionit, Weston McKennie dhe Yunus Musah dolën me probleme përkatëse në ijë dhe këmbë në barazimin me Uellsin. Por dyshja e mesfushës duhet të jetë gati për të ruajtur vendet e tyre si titullarë, së bashku me kapitenin Tyler Adams. Në të vërtetë, Adams është një nga tetë lojtarët që luajnë në Britani në nivel klubi në skuadrën e Berhalter. Lojtari i Leeds United do të startojë në një katërshe mbrojtëse të përbërë edhe nga dyshja e Fulhamit Tim Ream dhe Antonee Robinson. Portieri i Arsenal, Matt Turner duhet të mbajë vendin e tij mes shtyllave. Christian Pulisic i Chelsea pritet të jetë sërisht në tridhëmbëshin ofensiv. Bashku me të do jenë edhe Timothy Weah dhe Joshua Sargent të Norwich City. Sidoqoftë Giovanni Reyna i Borussia Dortmund shpreson për një vend në formacion, pasi e pa ndeshjen e parë nga pankina.

FORMACIONET

Formacioni i mundshëm i Anglisë:

Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane

Formacioni i mundshëm i SHBA-së:

Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic