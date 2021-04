Moise Kean, në huazim nga Evertoni tek Paris Saint Germain për këtë sezon, por pa të drejtën e blerjes, duket se është duke i bindur kampionët e Francës dhe për më tepër ka tërhequr vëmendjen e klubeve të ndryshme në Europë. Sulmuesi i kombëtares italiane ka shënuar 16 gola në 35 ndeshje të luajtura në të gjitha kompeticionet në këtë sezon.

E ardhmja e ish-futbollistit të Juves, nën kontratë me liverpulasit deri më 2024, është e panjohur. Në qershor duhet të kthehet tek Evertoni nën urdhërat e Carlo Ancelotti. Pikërisht tekniku italian, pasi i ka dhënë dritën jeshile në vjeshtë për huazimin, tani duket se ka ndryshuar mendim: “Nuk më duhet ta bind të qëndrojë, sic shkruajnë gazetat. Është në huazim dhe duhet të kthehet, nëse Paris Saint Germain e do, duhet të hapë një tratativë dhe të ulet për të gjetur një marrëveshje. Ne jemi të hapur, por nëse nuk do të ndodhë asgjë do të jetë një lojtar i Evertonit, madje dhe shumë i rëndësishëm, për sezonin e ardhshëm”, ka deklaruar Ancelotti për “The Telegraph”.

Sipas të përditshmes angleze për të arritur një marrëveshje të mundshme me Everton është e nevojshme një shifër sinjifikative rreth 45 milion stërlina (rreth 52 milion euro), për të bindur klubin anglez për ta lënë të lirë Kean.