Ednaldo Rodrigues po përpiqet të përmbajë zërat për pasardhësin e Tite si trajner i Brazilit. CBF, konfederata braziliane e futbollit, lëshoi një deklaratë për të sqaruar se asgjë nuk do të zyrtarizohet para janarit. Për më tepër, procesi i përzgjedhjes do të bëhet vetëm dhe ekskluzivisht nga vetë Rodrigues, pa marrë parasysh presionet e jashtme.

Menjëherë pas eliminimit të Selecao nga Kupa e Botës 2022, zërat për të ardhmen e drejtimit teknik të Brazilit u përhapën të pakontrolluar. Shtypi vendas hodhi hipotezën sugjestive të një revolucioni kulturor, duke ia besuar stolin një trajneri të huaj. Emrat që qarkullojnë ditët e fundit janë elitarë: Guardiola, Ancelotti apo Mourinho.

Reagimet ishin të ndryshme. Kishte nga ata që e mirëpritën idenë, si Ronaldo. Por kishte edhe totalisht refuzues si Rivaldo. E vërteta është se ende nuk është marrë asnjë vendim dhe do të duhen disa javë durim për të pasur ide më të qarta.

KOMUNIKATA E CBF-së

“Konfederata Braziliane e Futbollit thekson se presidenti i entit, Ednaldo Rodrigues, nuk ka emëruar dhe autorizuar askënd nga konfederata (nënkryetarët, drejtorët, menaxherët ose punonjësit) ose jashtë konfederatës (presidentët e federatave ose menaxherët e klubeve) për të kërkuar, në emër të Presidencës, çdo trajner apo profesionist futbolli për të kompozuar stafin që do të punojë me përzgjedhjen e braziliane, duke u fokusuar në kualifikimin në Botërorin 2026.

Në një njoftim të lëshuar më 17 nëntor qëndrimi zyrtar i CBF ishte komunikuar tashmë pozicioni zyrtar i CBF-së. Shpallja e trajnerit të ri dhe komisionit teknik do të bëhet vetëm në janar 2023.

CBF rithekson gjithashtu se Ednaldo Rodrigues do t’i qaset të gjithë procesit të përzgjedhjes me seriozitet, paanshmëri dhe qetësi. Pa marrë parasysh presionin nga jashtë. Gjithçka do të bëhet me përgjegjësi dhe qartësi, duke ndjekur udhëzimet e drejtimit të tij. Me synimin përfundimtar për të bërë më të mirën për futbollin brazilian në vitet e ardhshme.

“Nuk i tregoj as familjes sime për këtë. Prandaj, asnjë drejtor apo punonjës i CBF nuk është i autorizuar të flasë për të ardhmen e Seleçao. Kushdo që flet për këtë nuk thotë të vërtetën, si dhe do të dëmtojë punën e shtypit dhe do të sjellë dezinformata për tifozët. Kjo është mungesë respekti. I gjithë procesi do të kryhet me paanshmëri totale, me kohë dhe me tërësinë e nevojshme”, tha Ednaldo Rodrigues.