Amber Heard rrezikon të paditet sërish nga Johnny Depp pasi ajo dyfishoi pretendimet se ai e rrahu atë në një intervistë të re me emisionin Today.

Gjatë intervistës e cila u regjistrua paraprakisht të enjten në New York City dhe po transmetohet në tre pjesë gjatë gjithë javës – aktorja e quajti vendimin në gjyqin e saj për shpifje kundër Dep’të padrejtë’ dhe këmbënguli që ajo do të ‘mbrojë dëshminë e saj deri në ditën që ajo vdes’.

Ajo dyfishoi pretendimet se Depp ishte i dhunshëm fizikisht ndaj saj gjatë martesës së tyre njëvjeçare dhe e akuzoi atë kur ai tha në tribunë se ‘nuk e goditi kurrë’, ndërsa fliste me Savannah Guthrie.

Avokatja me bazë në Nju Jork, Nicole Haff, e cila punon në Romano Law, ka zbuluar ekskluzivisht për DailyMail.com se si komentet e Heard mund të rezultojnë të kundërta – dhe të rezultojnë në padinë e saj nga aktoii Pirates of the Caribbean edhe një herë.

‘Po. Kjo intervistë mund të llogaritet si një “publikim” i ri sipas ligjit, i cili mund të nxisë një padi të tretë,” shpjegoi avokatja, kur u pyet nëse aimund ta padiste atë për shpifje.

Sipas MincLaw.com, “Një individ që përsërit ose riboton shpifjen do t’i nënshtrohet të njëjtës përgjegjësi si botuesi i materialit origjinal shpifës”, diçka e njohur si ripublikim.Megjithatë, Haff shtoi se ajo nuk është e sigurt se do të ishte një lëvizje e zgjuar për Depp që të ndiqte një gjyq të tretë kundër saj duke shtuar: “Avokatët e Heard kanë deklaruar tashmë se ajo nuk mund të paguajë vendimin fillestar”.

Dyshja të cilët u martuan në vitin 2015 u përballën në gjykatë për të përcaktuar nëse një artikull i Washington Post 2018 i shkruar nga ajo , në të cilën akuzonte aktorin për abuzimi në familje ishte shpifje.

Heard u urdhërua t’i paguante Johnny 10 milionë dollarë si dëmshpërblim dhe 5 milionë dollarë për dëmshpërblim, megjithëse pagesa e dytë u reduktua në 350,000 dollarë për ligjin e Virxhinias nga gjyqtari.Asaj iu dha 2 milionë dollarë si dëmshpërblim nga 100 milionë dollarët që kërkonte në kundërpadinë kundër tij.

Pas përfundimit të gjyqit , avokatja e saj, Elaine Bredehoft tha për emisionin Today se aktorja e ‘Aquaman ‘absolutisht’ nuk mund t’i paguante Depp shumën e plotë të parave.