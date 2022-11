Llogaria e Amber Heard është zhdukur vetëm disa ditë pasi ish-i i saj bleu Twitter për 44 miliardë dollarë.

Ndërsa disa vëzhgues të mediave sociale dyshojnë se ajo mund të ketë dashur një pushim pas gjyqit kundër Johnny Depp, të tjerë pyetën nëse kishte ndonjë lidhje me Musk.

Dyshja u takuan në vitin 2016, duke e mbajtur dashurinë e tyre të fshehtë për një vit. Ata u ndanë në 2018. Të dy u takuan për herë të parë në xhirimet e “Machete Kills” në vitin 2013. Në atë kohë miliarderi ishte me Talulah Riley dhe Heard me Depp. Por, ndarja nuk e ndaloi Elon që të shfaqej në jetën e saj. Në gjyqin për shpifje, Johnny akuzoi ish-in e tij se e kishte tradhtuar me të përpara se të finalizohej divorci i tyre.

Ndërsa CEO i Tesla-s mohoi pretendimet, ai deklaroi se aktorë t janë “të pabesueshëm” kur janë “në më të mirën e tyre”.

Por tani që llogaria e saj është mbyllur , ndjekësit pyesin nëse marrëdhënia në dukje miqësore mund të jetë përkeqësuar. Ndërkohë, blerja e Musk në rrjetet sociale nuk ka qenë gjë tjetër veçse kaos. Shumë të famshëm u larguan nga platforma pasi pronari i ri i aplikacionit kërkoi 8 dollarë për të mbajtur shenjat e tyre blu.“ Të paguaj 20 dollarë në muaj për të mbajtur verifikimin? Ata duhet të më paguajnë . Nëse kjo vendoset, unë so largohem,” shkroi në Twitter autori Stephen King.