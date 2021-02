Rezulton pozitive me COVID-19 ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim. Lajmin e ka dhënë përmes një postimi në “Twitter” ku shkruan se do të vijojë detyrat e saj dhe do të vetëizolohet në shtëpi për ditët në vijim.

“Miq, doja t’ju njoftoja se kam rezultuar pozitive me COVID-19. Unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia ndërsa do vetë-izolohem në shtëpi për ditët në vijim. Faleminderit për urimet tuaja dhe ju lutemi qëndroni vigjilentë për shëndetin tuaj!”, shkruan ambasadorja amerikane.