Sipas MeteoAlb: Shqiperia mbetet deri ne oret e pasdites me alternime kthjellimesh dhe vranesirash te lehta, te cilat here pas here do te zhvillohen duke krijuar mundesi per rrebeshe afat shkurtra dhe te izoluara.

Ndersa ne oret e mbremjes dhe te nates parashikohet qe vranesirat te largohen gradualisht.

Temperaturat e ajrit do te ulen ndishem ne mengjes dhe ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 35°C. Era do te fryjë e mesatre dhe forte me shpejtesi 45 km/h nga drejtimi Veriperendimor duke krijuar ne det dallgëzim 4 balle.