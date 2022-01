Janari duket i destinuar të jetë i gjatë dhe i ethshëm për Alvaro Moratan, me një situatë të komplikuar merkato, ndoshta për fajin e askujt. Spanjolli dëshiron të kalojë te Barcelona, Xavi shpreson të zgjidhë punën e golave me sulmuesin e Juventus, që nga ana e tyre duhet të kenë një zëvendësues për ta lënë të lirë. Nuk është cudi që Barca kërkon ti bëjë një dhuratë trajnerit të tyre: që kur ka ardhur Xavi, loja e Barcelonës është tërësisht e përmirësuar, edhe pse ende mungon ai pasimi i fundit për gol, vetëm 13 gola të shënuar në dhjetë ndeshje të luajtura zyrtarisht. Kështu, marrja e një sulmuesi në merkaton e janarit është bërë një nevojë e pashmangshme.

Faqja e parë e të përditshmes sportiv Sport, është shumë e qartë në atë që Barcelona kërkon: “Ksavi këmbëngul për Moratën”. Sulmuesi i Juventusit, që sikurse kuptohet, gjithnjë sipas Sport, do të ishte i gatshëm për një bashkëpunim me blaugranat, pavarësisht fjalëve të Allegrit, mbetet gjithnjë zgjedhja kryesore. Problemi më i madh lidhet me pagën, por Barcelona i ka siguruar Xavit që me shitjet e mundshme të Coutinhos e Umtiti, atëherë gjithçka është e zgjidhur përsa i përket financave për Moratan.

Ka rënë poshtë edhe hipoteza për të sjellë Cavanin në skuadër, sepse United nuk do të pranonte asnjë ofertë për uruguajanin. Për Moratën ka folur pikërisht Allegri pas ndeshjen ndaj Napolit: “Është i kthjellët dhe i qetë, është stërvitur shumë mirë. Është një djalë që i duhet Juves, e cila kërkon ta mbajë. Kam folur unë, ka folur klubi, pra është qartësuar”.