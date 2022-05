Enkelejd Alibeaj ka thirrur sot në orën 14:00 një mbledhje të deputetëve për të diskutuar për procedurën e zgjedhjes së Presidentit të ri të vendit.

Nga 52 deputetë ka grupi parlamentar demokrat, deri në këto momente kanë mbërritur 20 deputetë, ndërsa deputetët e Komisionit të Rithemelimit kanë konfirmuar bojkotimin e mbledhjes.

Të kontaktuar nga news 24, deputetët e Komisionit të Rithemelimit konfirmuan se nuk do të bëhen pjesë e “këtij teatri”, siç e quajtën ata mbledhjen e thirrur nga Alibeaj.

Një ditë para mbledhjes ai u ka shpërndarë deputetëve një draft me kriteret dhe formulën e zgjedhjes së Presidentit, ku vë në dukje faktin se materiali nuk është përfundimtar dhe mund të ndryshojë në varësi të propozimeve të deputetëve.

“Duke shpresuar të keni kaluar sa me mire ne fundjave, po ju shkruaj per mbedhjen e radhes se grupit. Sic u bisedua, ju lutem gjeni bashkelidhur dokumentin, ku jane sintetizuar me kujdes diskutimet qe beme ne mbledhjen e fundit, si dhe mendimet e derguara me email nga disa prej jush. Vini re ju lutem qe dokumenti eshte ende draft, dmth eshte i hapur per t’u permiresuar, korrigjuar dhe shtuar per mbledhjen e neserme. Po jua dergoj qe sot me qellim qe secili prej jush te kete mundesi efektive per ta analizuar dhe per te kontribuuar ne permiresimin e tij”, thuhet në emailin e shpërndarë mbrëmë nga Alibeaj.

Në mbledhjen e fundit të thirrur nga Alibeaj rezultoi se 22 deputetë ishin të pranishëm, ndërkohë që 17 të tjerë janë pozicionuar me Komisionin e Rithemelimit dhe pjesa tjetër nuk janë pozicionuar me asnjërën palë.

Deputetët e pranishëm:

Kreshnik Collaku

Zheni Gjergji

Bledjon Nallbati

Dashnor Sula

Arbi Agalliu

Gazment Barshi

Dhurata Cupi

Saimir Korreshi

Eralda Bano

Merita Bakiu

Ferdinand Xheferri

Kastriot Piroli

Ilda Dhori

Lefter Geshtenja

Lindita Metaliaj

Flamur Hoxha

Seladin Jakupllari

Enkelejd Alibeaj

Emilja Koliqi

Orjola Pampuri