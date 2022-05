Pas përfundimit të mbledhjes me deputetët anti-Berishë në PD, Enkelejd Alibeaj bëri një deklaratë të çuditshme.

Pro-amerikani deklaroi se mazhoranca nuk i ka 71 votat për të vendosur për presidentin e ri. Alibeaj shtoi se është detyrim i pozitës që të mos bojkotojë procesin.

Gjithashtu theksoi se sapo dolëm emrat, që ishin propozime fillestare, mazhoranca u tërhoq.

“Është detyrim i opozitës të mos shmangej, të mos bojkotonte. Është një sfidë që duhet ti shkojmë përballë, këto janë sfida dhe gjithmonë duhet të përballemi. Mazhoranca kurrë nuk i ka 71 vota, me çfarë i ka? Me tre mandate të Tom Doshit, me dy mandate të Aqif Rakip, apo me të tjerë që i ke pas qelisë, me një raport të DASH që godet besoj që është detyrim ky i yni për të marrë pjesë në proces dhe në proces marrim pjesë me dëshirën që të zhbëjnë atë kulturën e vogël të bojkotit që nuk eci. Të krijojmë një kulturë të re dhe të futemi me të me moral. Ne u ofruam me një dokument me ca rregulla të thjeshta. Sapo emrat që ishim thjesht propozime fillestare dolën , ditën tjetër PS , tërhiqet, Rama u tërhoq”, u shpreh Alibeaj.