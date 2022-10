Dalin monedhat e para britanike me ku është skalitur imazhi i mbretit Charles. Ato u zbuluan në Londër nga Royal Mint. Figura e Mbretit do të shfaqet në monedha 50 pens. Ato do të fillojnë të qarkullojnë në muajt e ardhshëm.

Do të ketë edhe një monedhë përkujtimore 5 paund. Kjo përmban dy portrete të reja të Elizabeth II në anën e pasme. Që kur monarkia britanike u rivendos në vitin 1660 pas republikës së Oliver Cromwell është bërë traditë në monedha të portretizohet monarku në drejtim, por me shikim të kundërt nga paraardhësi i tij.

Charles do të shohë nga e majta pasi portreti i Elisabeth në monedha shihet nga e djathta. Ishte vetë sundimtari që miratoi personalisht portretin zyrtar. Ato janë realizuar nga skulptori britanik Martin Jennings. Imazhi është i rrethuar nga një mbishkrim latin që do të thotë “Mbreti Charles III, me hirin e Zotit, mbrojtës i besimit”.