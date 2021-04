Pak ditë më parë Jennifer Lopez dhe Alex Rodriguez konfirmuan për fansat ndarjen e tyre.

Nëpërmjet një deklarate për “Today”, dyshja rrëfeu t se nuk do të jenë më bashkë, por do të vazhdojnë të mbeten miq të mirë të njëri-tjetrit, sepse funksionojnë më mirë kështu. Ndërkohë që së fundmi Alex Rodriguez është fotografuar për herë të parë duke udhëtuar me avionin e tij privat pas deklaratës.Sipas mediave , Rodriguez i është përkushtuar punës dhe ka ende shpresa se do të pajtohet me Jennifer.