Ne këtë kohë që po del e verteta në shesh se si ka qënë pluralizmi në Shqiperi dhe si është ndertuar ai per 30 -të vjet. Një mashtrim I paster I ish komunistave

Na del për detyrë ti dalim atdheut zot përseri ..Ne një grup ish studenta dhjetori 90-të dhe,pjesa më emirë e diaspores sonë në Shba..Ne qe jemi arratisur dhe kemi ardhur përseri sepse e duam Shqiperinë,Ne që kemi edhe nënshtesi amerikane Vendosëm ti dalim atdheut zot dhe të themelojmë partinë ‘’Aleanca Nacionale’’ e Shqiptareve kudo që janë

Sa kohë që njeriu shfrytezon njeriun,Sa kohë qe njerzimi ndahet në zotrinj dhe sherbetorë ,nuk do të ketë asnje herë normalitet dhe paqe ..Arsyea e gjitha të keqijave të kohes sonëështë kjo……

Le të spjegojmë si ka qënë skena politike gjithë këto kohë dhë përse duhet themeluar kjo parti………………………………..?Sepse…

Skena politike shiptare për gati 30 –të vjet u mbizotërua nga njerëz tëish rregjimit,niper e mbesa të byrosë politike Të cilet në bazë të protokllit të sigurimit të shtetit nr 5 vitit 1990 -2003 …. Vepruan dhe dhe ç’do gjë ndodhi si në këtë paltformë të hartuar nga drejtoria e tretë e analizës në sigurim E cila ndër të tjera thotë

Ne dotë udhëhiqemi nga platforma dhe strategjia e Katovices 86 -të që është

pak e njohur,Hap pas hapi do lëshojmë pe dhe do futim element liberal në parti ..Do autorizojmë intelektual të njohur si Ylli Popa etj që të shkruajnë në Zërin e popullit për ndryshime thelbesore ,duke u prezantuar si intelektual të guximshem që thyejnë akullin por gjithmonë nën kontroll Çdo gjë do pregaditet për sundimin e Shqiperisë nga elita e partisë sonë PPSH duke perdorur të gjitha format dhe mjetet në dispozicion ,pa marrë parasysh viktimat dhe pasojat…….

Le të krijohen parti politike sa të duan, tëmajta ,të djathta të qendres .,Porë në to do depertojnë njerzit tonë besnik…..Ne dotë ndjekim me kujdes krijimin e partisë së parë antikomuniste PD..Natyrisht në krye te sajë do dalin intelektual të njohur ,të paprivelegjuar, pa prevojë në Menaxhimin e pushtetit dhe që nuk I njohin intrigat e tijë Në partinë e parë antikomuniste ne do të depertojmë njerez tanë besnik të sherbimit sekret deri në nivelet e larta Me bashkpunetoret sherbimit do të punojmë me dinakeri që ata të shkojnë deri në nivele të larta të pd ,Të jenë përsona makiavelistë ,paprincip njerëz me interesa të ngushta përsonale dhe jo parimore .Gjithashtu do nxisim të burgosurit ordiner të paraqiten si politik që të diskretitojnë lëvizjen antikomuniste ,në veçanti administraten shtetërore.Ne dotë udhëhiqemi nga principi informacion plus para baras pushtet,Për këtë dotë depertojnë thellë në strukturat e pushtetit që dotë ndertojë Pd-ja

Do përdorim kartën e bashkpunëtorit me dosje si mjet shantazhi dhe presioni dhe shumë njerz do jenë të detyruar të punojnë për ne pasi janë të interesuar për karrieren personalitetin, dhe

I trëmben diskretitetimit të informatorit …Ne dimë që çdo katër vetë njëri ka qënë informator I sigurimit,Ky kontigjent do na shërbejë ne Do të thithim në rradhet tona edhe policinë që ajo në të Ardhmen të punojë për ne

Në këtë periudhë dotë bindim perendimin për reformimin e ps-së me mentalitet perndimor dhe do të sigurojmë partnerët tanë perendimor se kjo është disidenca e vertetë antikomuniste dhe jo legalistet dhe ballistet…Do thithim në rradhet tona njerëz që kanë qënë funksionarë porë janë denuar nga E Hoxha do të krijojmë hirarkinë ekonomike brënda nesh ,Nëpermjet pushtetit do bëhemi milionerë dhe miljarderë për një kohë të shkurter Ne jemi majtas ,dhe shumë shpejt duhet të kalojmë djathtas . Me elektoratin do luajmë për disa dekada karten e se majtes Partinë e fukarasë . Dhe rubinetat e parave në xhepat tonë nuk dotë ndërpriten asnjëherë Me mjeshtri do arrijmë të kemi lista të sakta për elektoratin pro dhe kunder nesh me qellim të dimë gjendjen ne ç’do kohë,dhetë manavrojmë në ç’do rast me kodin zgjedhorë dhe me zgjedhjet E rëndesishme është që perndimoret të mos kenë shumë pretendime Por ne do I perdorim ata me mjete zbutese Edhe ata I duan shum paratë……

Ne do kemi arritur suksese të shkelqyera Ne kemi arritur ta përçajmë e ta

Tkurrim kundershtarin tonë …Me mekanizmat tonë I larguam nga sheshet dhe

Mitingjet.Rrealizuam me sukses platformën ‘’Katovica’ 86 Në rradhet tona kemi

50 miljarderë që janë në Tiranë në mbeshtetje të ps-së Pa harruar ideologjinë e Alisë se ne tani jemi të majtë dhe dotë kalojmë shpejt djathtas Ne kemi konsiliduar dhe pregaditur për prespektiven e gjatë, sherbimin sekret.policinë,ushtrinë Dotambajmë vëndin për shumë kohë gjëndjen anarkisë dhe varferisë për të konsiliduar pushtetin ekonomik dhpolitik…Ne do ti hedhim një dorë barë mushkes që ajo mezi të

Hedhi këmbet por jotë hedhi vickla Elektorati jonë do na mbeshtesë,se na di

Partia e fukarasë E ne do ta shfrytezojmë këtë kartë. Ne dotë vazhdojmë të

Zbatojmë parimin Populli voton .ne numerojmë votat …..Do të forcojmë lobin

Tonë icili dotë mbeshtesë fuqishem interest tona Ai do të emerohet Lobi’’ L’’

Slogani jonë do të jetë. Ne do qendrojmë në pushtet sa të jetë lideri I të

Të djathtes Berisha…. Nëse nëkohen e Hoxhes ishim në hollet dhe paradhomen e

KQ –së …Sot i kemi kontrolluar dhe do i kontrollojmë katër pushtetet

Në këtëmenyrë dotë forcojmë politikisht Ku dotë zgjedhim parlamentaret

Ministrat.,prokororet ,gjyqtaret,doganierët ,gjeneralët e ardhshem Lobi L do jetëI sigurtë në të ardhmen

Shqiptaret siç e shikoni nuk rreagojnë kur ne jemi në pushtet.Bile janë shumë

të kenaqur..Ka tre kategori të mendjes njerzore Mëndje që kuptojnë vet

Ato qe kuptojnë kur u shpjegohen Dhe mëndje që nuk kuptojnë as kur u

shpjegohet…Bëj perpjekje maksimale për të kuptuar kur te spjegohet,Në të kundert mbetesh duke duartrokitur tiranet dhe do jesh traseja e tyre

Prandaj neve I drejtohemi popullit shqiptar të zgjohet nga tirania që e ka

Çuar në këtë gjëndje mjerimi dhe varfërie

Ky popull nuk duhet të durojë më korrupsionin ,oligarkinë e përqendruar në

Pesëveta ..Ky popull s’ka spitale,’ska shkolla,s’ka ushtri ,dhe s’ka ekonomi

Familja shqiptare baza e shoqerisë zhvillimit dhe qyteterimit është shkaterruar

Duhet urrgjent politikë shtetërore ,për konsilidimin e familjes,zbutjen e divorceve

Dhe vrasjeve brënda familjes

Populli shqiptarë ne shumicë dërmuse s’ka banesa të bollshme banimi,dhe

thujase pa banesë Strehimi vazhdon të ngelet plagë e madhe popullore. Ne do ta

Zgjidhim atë nepermjet nderhyrjes së shtetit me banesa popullore ,kredi dhe

Forma tjera sociale. Ne duhet të zhdukim varfërinë sepse 70% e popullit janë të varfer,dhe në kufinjt e ekzistencës ekononomike

Në Shqiperi nuk ekziston bujqesia Fermeret tanë janë lënë pas dore me qellim

S’ka subencione ,ska tregje shtije,dhe furnizim me naftë ,makineri e plera

E gjithë kjo bëhët me qellim të favorizohen importuesit të cilet janë të lidhur

me mafjen qeveritare gjatë gjithë ketyre viteve

S’ka mekanizim ,s’ka blegtori ..Sepse fshatari nuk prodhon dot ,sepse shteti nuk

Interesohet për mekanizim ,për grumbullim dhe shtije të prodhimit vendas

në tregun tonë apo ndërkombetar…Nuk janë formuar fermat ose bashkimet

E fermereve të së njëtes tokë dhe të njetit prodhim,ku shteti të ndihmojë

në shtije dhe eksport

Prodhimi vendas agrumet dhe portokallet tashmë janëzhdukur ,s’ka treg dhe

Asnjë perkrahje Po ashtu edhe gështenjat ,boronicat ,sherbelat,gjithë bimet medicionale janë sporadike dhetë pa organizuara

Nuk ka asnjë politkë punsimi dhe as përkraheje për qytetarët tanë

Ne jemi dakord për heqjen e kufinjëve dhe qarkullimin e lirë të mallrave dhe

njerzëve .Jemi dakord që jemi treg I vogel dhe bashkimi me tregun Kosoves sjell

Të ardhura dhe punsim për dy anë e kufirit Pra tregti dhe levizje e hapur në

kushte rreciprocitetit,dhe me miratimin e plotë të qeverisë së Kosovës Nuk ka hapje kufinjesh…….Dhe pastaj të bëhemi një treg unik ..Porë në

në këto kushte qe është… Shqiperia, kriza nuk do të largohet kurrë sepse ka të

Njëjten elitë politike që thjeshtë kanë alternuar njëra – tjetrën ,Porë udhëheqja

ka qënë enjëjtë dhe kriza nuk është zgjedhur Por si do të veprohet

Për daljen nga kriza …Ka plot shembuj dhe praktika si ajo e ish presidentit Rrusvel

Në krizen e vitit 1930 -33…Apo kriza ebankave në vitin 2009, dhe mënyra e

saktë si e zgjidhi presidenti Obama.

Në programin tonëpolitik do jemi përherë në miqesi dhe partniritet politik e

Ekonomik.Dhe ushtarak me Shba-të do kërkojmë integrimin e shpejtë në BE.

Dhe do jemi mur bllokues I Rusisë dhe Kines porë dhe tjereve me regjime

diktatorjale .Do punojmë ngushtë me departamentin e jashtem që të hiqen

Vizat me Shba –të Do votojmë kudo në organizata botërore si partneri jonë

Strategjik Shba…Do kërkojmë asistencë më të madhe nga shtetet e bashkuara

Në të gjitha fushat…………….

Do nderrojmë kushtetutën nëpermjet votës së popullit Dhe do kërkojmë që

Pushtetet të jenë çek en balancë. Ku asnjëri mos të jetë mbret dhe I pakufizuar

Por pushtet të kontrolluar….Parlamenti s’ka pse të jetë me kaq shumë deputet

80 deputet dhe 10 senator janë boll për një popullsi kaq e vogel sa e jona

Rreforma do jetë kudo dhe për kedo Riorganizim I policisë Futjen për herë

Të parë xhandarrmerisë Dhe policia ushtarake do kthehet si karabinjeria italjane

Do të forcojmë rrolin e Shish ,duke I dhënë kopetenca si policia kriminale plus

Ato të vetat në ruajtje të rëndit kushtetues.dhe përmbysjes me dhunë

Unë si një ushtarak me prevojë në këtë fushë do sygjeroja që Shish te marrë

koptenca të njellojta me Cian Kuptohet brënda territorit shqiptar

Në fushen e mbrojtjes Shqiperia dhe Kosova si dy shtete te së njëjtit komb duhet

Të pregaditen për luftë me Serbine dhe makinerinë e sajë. Dukë qënë se ajo

po armatoset me të shpejtë. Dhe veç muajet e fundit ka blerë 10 avionë mig -29

30 tanke beteje T-72 dhe 30 mjete të blinduara BRDM-2 dhe 17 helikopetrë Mi35

Dhe areoplanë transporti Anotnovë Dhe shumë shpjetë do blejë sistemin

raketorë S-300 Të gjitha këto dhe tjera, sidronë,raketa tokë- ajer e bëjnë

Serbinë superfuqi në ballkan.

Për tju pergjigjur kësaj neve si alenacë duhet të vijmë në pushtet

Dhe të krijojmë ushtrinë e përbashket me shtetin tjetër Kosovën Sepse ne

Medojmë se Serbia shumë shpejt do ta sulmojë atë Dhe ne deklarojmë se do ti

Pergjigjemi si një komb sikur vetem nje cm do hyjë në tokën Kosovare ……

Jemi për dialog për integrim ne BE të gjitha llojet epropozimeve që thotë Evropa

Porë në kushtet kur Serbia sjell ushtrinë ne kufij te Mitrovices Çfarëdo të

Bëjmë Do mbrohemi apo jo?

Për këtë Shqiperia dhe Kosova duhet të kenë një ushtri rreth 70 mijë ushtarë

Profesionistë 3000 oficerë dhe 300 mijë ushtarakë rrezervist

Pra do jetë doktrina Armatosja për mbrojtjen e sovranitetit .Po si dotë arrihet

kjo ?Aktualisht dy shtetet kanë sovranitet të kufizuar .S’kan tanke ,aeroplane

S’kanë sisteme mbrojtje anti raketorë…..S’ka force detare ,Ujrat patrullohen dhe

qielli nga Greket dhe italjanët Pra armatim I shpejtë ,stervitje të përbashkëta

po jo vetem me forca tokësore sirrepublikat e bananeve ,porë si shtete dinjitoze

dhe që mbrojnë vetë sovranitetin e tyre

Neve natyrisht qe do kerkojmë integrim të shpejtë ,por bashke me Kosovën e

Cila është shteti me izoluar. Kjo dhe për faj të udhëheqjes se dy paleve ,duke

u përqendruar jotë njohjet por të tenderat etj

Duhët të funksionojmë dy shtete të një kombi Toka shiptare ,deti shqiptarë

Duhet të patrullohet nga fregata shqiptare e detit dhe ajerit Duhet blerë me

urrgjecë aeroplanë f-16 dhe f- 35 .Rikthimi i Akademisë ushtarake Skenderbej

shkolles së aviacionit etj Kjo në bashkpunim me akedemin shterore amerikane

Ështe point Blerjen e nendetseve të reja,të shoqeruar me patrullueset si forca

Modern dhe bashkohore….Rikthim I ushtarakes ne gjithë shkollat emesme dhe

të larta Sepse jemi përballë një kercenimi rrënjësorë nga Serbia dhe aleatet

e saj Shqiperia dhe Kosova duhet të forcojnë ekonominë ,të luftojnë

korrupsionin Të liberalizojnë gjithë sherbimet komunale dhe furnizuese ,si ujë

dhe energji ku konsumatori të blejë energji dhe ujë aty ku është me lirë dhe

me mirë etj. Ngritja e rrogave dhe pensioneve në nivelet e shteteve të sapo

antaresuara në BE Dixhitalizimi I sherbimeve ,sherbim para kamerave ,kudo

Një sportel shum leje këto të bëhen nga shteti pas pagesës që ikx biznesmen

ka kërkuar për një investim në një vënd të caktuar te ekonomisë . Kthimi

I Shqiperisë në Superfuqi rajonale të energjisë Duke ndërtuar hece ,sidomos

foto-voltaike dhe Eolike Lumejtë janë të vdekur nëse si sherbejn

komunitetit…..Stop importit të Energjisë Prodhimi vendas të mbizotëroje kudo

në ekonominë tone Prandaj shum shpejt skenes mbarë politikë

kombetare Shqiptare do I shtohet kjo parti‘’Aleanca e nacionalisteve ‘’Shiptarë

Ne besojmë në zot,riprodhimin e njeriut siç thotë bibla dhe kurani nga nëna

dhe babai..Martesat tradicionale…Për ne familja është e shtrenjtë Një djathtë e

re pa sigurimsa ,pa ish komunista e makivelista…Por më pronarë tokash ,me

shqiptarë real me diasporen tonë në Shba,me famlijet e ish kulakëve dhe te ish persekutuar nga ish regjimi..Por dhe me rininë që ka lindur pas 90-tës

Shqipëria do ti kthehet shqiptarëve ,Shpresojmë në zot komb dhe atdhe……………………….