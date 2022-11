Ministrja e Energjitikës dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku i ka cilësuar si dhunë psikologjike akuzat e opozitës për portin e Durrësit dhe investitorit, Muhamed Alabbar. Në fjalën e saj në prezantimin e nisur në Kuvend, ministrja kërkoi nga deputetët që të mos akuzonin siç bënë në komisionet e djeshme. Balluku ka shtuar se opozita po prish kështu imazhin e vendit.

Fjala e Ballukut:

Po kontribuoni jo mirë në imazhin e Shqipërisë. Është e tmerrshme që të përballemi me këtë situatë sot. Alabbar po baltoset sikur të ishte një nga rreshtat e zakonshëm ku ju jeni mësuar të hidhni baltë. Komponentët financiare, 130 hektarë është sipërfaqja në skenarin minimal dhe 200 hektarë në atë maksimal. Hotelet do jenë me 5 dhe 4 yje.

Sipërfaqja për tu përdorur nga bizneset është pjesë e planit. 12 mijë të punësuar përgjatë gjithë fazave të projektit, ka hapësira të hapura në dispozicion të publiku. Është projekt i ngritur mbi hapësirë publike, mbi bazën e aksesit të çdo qytetari. Nëse shkojmë sot në Portin e Durrësit askush s’mund të thotë se mund të bëhet plazh. Ky projekt do rregullojë ujin e detit për të pushuar njerëzit e për t’u larë. Do pozicionohen jahtet. Jahtet shkojnë sipas madhësisë. Nëse në një port vendosen nga ato të thjeshtit deri tek super jahtet, kjo do e rendisë Shqipërinë në mbajtësen më të madhe të marinës detare në rajon.

Duke pasur një kalendar shumë të qartë të punimeve deri në momentin e operimit, ne parashikojmë të zgjasin diku te 7 vjet. Në të dyja fazat parashikohet të shkojë deri në 20 vite. Ndikimi ekonomik është direkt dhe indirekt. Do ndikojë në zhvillimin e zonës. Impakti direkt përfshin 12 mijë punëmarrësit…Të pyesësh për gjurmën e Alabar në projekte realisht as ju nuk e besoni por ua do detyra ta bëni. Me marrëveshjen nuk shitet asnjë aset i portit, mbeten të shtetit. Trualli përbëhet në masën 70% tokë e pazhvilluar dhe pa aktivitet ekonomik e pa funksion në mirëmbajtjen e portit.