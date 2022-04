Aktorja Jameela Jamil njoftoi se do të largohej nga Twitter pasi platforma pranoi ofertën prej 44 miliardë dollarësh të Elon Musk për të blerë kompaninë.

Aktorja e “The Good Place” tha se po largohet nga platforma për shkak të frikës se si do të ndryshojë rrjeti social pasi Musk të marrë drejtimin.

“Ah, ai mori Twitter,” shkroi aktorja poshtë imazheve me qenin e saj. “Ky është postimi im i fundit.Kam frikë se kjo ofertë e fjalës së lirë do ta ndihmojë këtë platformë ferri të arrijë formën e saj përfundimtare të urrejtjes, fanatizmit dhe mizogjinisë krejtësisht të paligjshme. Suksese”, përfundoi ajo.

Musk, i cili ka thënë se dëshiron të blejë Twitter në mënyrë që të rivendosë respektimin e parimeve të fjalës së lirë të platformës, do të paguajë 54.20 dollarë për kompaninë, të cilën ai është zotuar ta marrë private.

“Fjala e lirë është baza e një demokracie funksionale dhe Twitter është sheshi dixhital i qytetit ku debatohen çështje jetike për të ardhmen e njerëzimit”,u shpreh Musk në një deklaratë.

“Unë gjithashtu dua ta bëj Twitter-in më të mirë se kurrë duke përmirësuar produktin me veçori të reja, duke i bërë algoritmet me burim të hapur për të rritur besimin,dhe duke vërtetuar të gjithë njerëzit. Twitter ka një potencial të jashtëzakonshëm – mezi pres të punoj me kompaninë dhe komunitetin e përdoruesve për ta zhbllokuar atë.”/Lapsi.al