Së fundmi, mediat turke kanë raportuar se aktori Kivanç Tatlitug ka bërë një jaht lukzos me vlerën 10 milionë lira turke.

Sipas tyre, Kivanç dhe bashkëshortja e tij, Basak, do të shëtisin botën vitin e ardhshëm me jahtin i cili mban emrin “Catamaran Lagoon”.Tatlitug dhe Dizer janë martuar në vitin 2016-të së bashku dhe para pak kohësh aktori i bëri një dhuratë bashkëshortes së tij.Aktori investoi 1 milion euro për t’i marrë me qera një butik në Bodrum, sepse ajo po mendon të hapë një firmë të sajin.