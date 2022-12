Aktori me famë botërore, Ryan Reynolds ishte në Uells dhe Mbreti Charles pati një takim të ngrohtë me të.

Në veçanti, ylli i Hollivudit vizitoi Wrexham me partnerin e tij Rob McElhenney për të parë klubin e futbollit Wrexham AFC, të cilin ata e blenë së bashku vitin e kaluar.

Kështu, me rastin e suksesit të jashtëzakonshëm të dokumentarit sportiv ‘Welcome to Wrexham’, në të cilin ata luajnë dhe ndajnë me tifozët e futbollit pasionin e tyre për sportin në fjalë, ata patën nderin të takojnë Mbretin Charles dhe gruan mbretërore Camilla.

“Unë do të thoja se jemi jashtëzakonisht të emocionuar për të mirëpritur Mbretin në zemër të Wrexham. Rob dhe unë kemi thënë se do të bëjmë gjithçka që mundemi për të ngritur këtë komunitet dhe këtë klub, edhe vizita e Mbretit është sigurisht një mënyrë për ta bërë këtë. Jam shumë i emocionuar”, tha Ryan Reynolds.