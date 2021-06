Studiues, profesionistë dhe aktivistë të natyrës kanë kërkuar edhe në herë që të mos ndërtohet aeroport në peizazhin e mbrojtur Vjosë-Nartë.

“Ky ishte mesazhi kryesor që u përçua nga profesionistë, studiues, aktivistë dhe dashamirës të natyrës gjatë eventit festues të 30 vjetorit të PPNEA. Në datën 5 qershor 1991 nuk u krijua thjesht një organizatë, por u shënua fillimi i shoqërisë civile mjedisore në Shqipëri. Prandaj, kjo ditë duhet t’i kushtohej ruajtjes së vlerave natyrore dhe rritjes së ndërgjegjësimit publik. Ndërtimi i aeroportit në brendësi të zonës së mbrojtur është ndoshta rreziku më madhor që i është kanosur ruajtjes së natyrës në këto tre dekada dhe celebrimi i kësaj date nuk mund të na gjente në vend më të përshtatshëm se zona ku autoritetet po planifikojnë shkatërrimin e natyrës.

Kundërshtimi i ndërtimit të aeroportit në Zonën e Mbrojtur Vjosë-Nartë është nga ato çështje që duhet të bashkojë jo vetëm organizatat mjedisore, por të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Nëse lejojmë sot zhvillime infrastrukturore shkatërrimtare për natyrën të ndodhin në zona të mbrojtura, në të ardhmen do të kemi shumë më tepër të tilla dhe ruajtja e pasurive natyrore me të cilat krenohemi aq shumë, do të jetë një mision i pamundur! Në datën 5 qershor u mblodhëm me dhjetëra dhe treguam se aeroporti nuk mund të ndërtohet brenda zonës së mbrojtur. Nëse autoritetet nuk rikonsiderojnë lokacionin e aeroportit, së shpejti do të jemi me mijëra të cilët nuk do të lejojnë që kjo marrëzi që të ndodhë! Zonat e Mbrojtura do ti mbrojmë me çdo kusht! Natyra nuk mund të shitet për interesa të ngushta. Bashkohuni me ne!”