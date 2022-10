Natën ndërmjet të shtunës së 29 tetorit dhe të dielës së 30 tetorit mbaron edhe periudha verore. Në orën 3 të mëngjesit, pas shtatë muajsh, do të duhet t’i kthejmë akrepat e orës prapa dhe t’i pozicionojmë në orën 02:00. Ne do të flemë një orë më tepër, por do të humbasim gjashtëdhjetë minuta dritë natyrale pasdite.