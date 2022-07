Adelina Tahiri për këtë vit ka filluar pushimet më shoqërinë, pastaj me familjen e saj.

Nga atje po qëndron aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet, ku edhe po gjenë kohë herë pas here të bashkëbisedoj me ndjekësit e saj, shkruan”Kosovarja”.

Së fundmi, ajo ka ndar disa imazhe në bikini të cilat ishin mjaftë të bukura, e që shumica e femrave preferojnë të tilla.

Për këto bikni kishte marr edhe pyetje nga ndjekset e saj, se nga cili dyqan i blenë.