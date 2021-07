Adele është parë së fundmi me reperin bitanik, Skepta, partnerin e saj të shumëpërfolur. Edhe pse flitet prej kohësh se ata janë në një lidhje dashurie, këngëtarja i ka mohuar këto zëra duke thënë se nuk po del e askënd.

Por, autorja e hitit “Hello” ka rindezur sërish thashethemet pasi u pa me reperin duke bërë shopping në një qendër tregtare. Burime për “Page Six” janë shprehur se ata ishin shumë të afërt me njëri-tjetrin ndërsa po blinin disa veshje të “Prada-s”.

Kujtojmë që këngëtarja në muajin shtator të vitit 2019, i dha fund martesës së saj me ish-bashkëshortin Simon Konecki.