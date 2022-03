Batistutës i mjaftuan 32 ndeshje, Montella duhej të arrinte në 41 takime, ndërsa Tammy Abraham mund të festojë golin e njëzet e një në vitin e tij të parë me verdhezinjtë, që sonte kundër Vitesse, ndeshja numër 37 e sezonit të tij tashmë pozitiv. Nëse ai do të shënonte edhe dy herë, ai jo vetëm që do t’i kalonte dy golashënuesit më të mirë të titullit të fundit të Romës – kanë kaluar, pikërisht, njëzet e një vjet – por ai do të ishte lojtari më prolifik, në debutim, në 90 vitet e fundit.

Dje, në Instagram, duke postuar fotot e nisjes për në Holandë, me look-un e ri me gërsheta, ai shkroi: “Gati”. E me të vërtetë duket se është gati sulmuesi anglez, i cili mbërriti në verë për 40 milionë euro, në fund të një negociate sa të vështirë aq edhe të shpejtë. Roma donte të zëvendësonte shpejt Dzekon, i cili kaloi te Interi, por ata donin ta bënin si duhet, me sulmuesin e identifikuar nga Mourinho, i cili e kishte parë atë te Chelsea. Pinto në pak ditë ia vuri në dispozicion, Abrahamit iu deshën vetëm disa javë për t’u ambjentuar me Italinë dhe ka shënuar me rregullsi mbresëlënëse për disa muaj. Për t’u bërë sulmuesi më i mirë i vitit të parë, atij do t’i duhej të arrinte 25 gola dhe të kalonte Volk, i cili u ndal në 24 në 1928-29: një ndërmarrje e vështirë, por jo e pamundur.