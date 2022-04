Pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit, Sali Berisha u përgjigj si më poshtë sa i përket rrezikut që Partia Demokratike të shpallet non grata.

“Kryetari i PD u shkarkua me datën 11 dhjetor me votat 4446 votat e delegatëve. Askush nuk ka tagër të caktojë kryetarin e PD. Kjo është një përpjekje e dështuar për të ndërhyrë në punët e brendshme. Asnjeri, as guvernatorja, as Zeusi Rama nuk kanë tagër të caktoje kryetarin e PD.” – u shpreh Berisha.