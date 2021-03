Prej javësh përflitet se Loredana është në pritje të fëmijës së saj të dytë. Si fillim dyshimet e fansave nisën pasi reperja publikoi një foto të këpucëve të vogla të Hanës, krahas së cilave shkroi:

“Dua një bebush të dytë”.



Por nuk mbaroi me kaq! Para pak ditësh Lori i ka bërë të gjithë të dyshojnë me postimet e fundit në InstaStory, teksa ka publikuar emojin e një familjeje me dy fëmijë. Madje, ajo ndau gjithashtu një foto të Mozzik me Hanën, duke shprehur vlerësimin e madh për partnerin si baba i vajzës së tyre.

“Kjo më bën kaq të lumtur! Babai më i mirë”- shkroi reperja.

Ndërkohë që fansat nuk janë ende të bindur për dyshimet e tyre, Loredana vazhdon t’i hedhë benzinë zjarrit. Së fundmi një nga fanset e saj ka publikuar një video, në të cilën flet për ribashkimin e Mozzik me Loredanën dhe për faktin se kjo e fundit mund të jetë sërish shtatzënë. Loredanës nuk i ka shpëtuar kjo video dhe ka lënë një koment që i shton akoma më shumë dyshimet.

“Pra, le të festojmë të gjithë bashkë së shpejti”, ka komentuar Loredana.