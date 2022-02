Edi Rama tha sot se nuk ka si ta dijë nëse në çështjen e inceneratorëve ka dhe ministra të tjerë përvec Lefter Kokës që mund të jenë të përfshirë.

Por Rama tha se në jetën publike dhe qeverisje, hapësira nuk është e ëngjëjve, por ka dhe njerës që mund të inkriminohen dhe korruptohen.

Pjesë nga debati:

Jorida Tabaku: Sot që kemi një ish-ministër në burg dhe dy pronarë koncensioni në arrati, korrupsioni e gjykoni që ka ndodhur vetëm tek ky ministër, ka përgjegjësi vetëm një ministër për firmosjen e vendimeve të KM që vijnë në zyrën e Kryeministrit për të marrë vendim?

Edi Rama: Unë me ministrin e Mjedisit të kohës kam pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe për këtë punë kemi folur vijimësisht ka qenë super i angazhuar si ministër për punë se cfarë ka bërë nëse e ka bërë pas shpinës së gjithë procesit qeverisës se ky është një moment kur autoriteti shtetëror del nga procesi dhe bën një pit stop e bën marrëdhënie ilegale me një komponent kjo nuk është cështje që ka të bëjë me procesin e që kryeministri mund ta marrë vesh duke folur përvecse në rastin kur kryeministri është vet pjesë, patjetër e merr vesh e thotë po ti do shkosh ti marrësh e sa ti e sa unë.

Ky nuk është rasti me mua.

Edhe ata që shkojnë falen shtysën e madh kanë mëkatet, qeveria qeverisja jeta insitucionale jeta publike nuk është hapësira e engjëjve por e njerëzve dhe në këtë hapësirë ka njerëz që korruptohen, patjetër që inkriminohen patjetër.

Ajo që ka rëndësi është sistemi që është kapur e ka krijuar një aferë apo një njeri që duhet ta vërtetojë gjykata e ka bërë apo s’e ka bërë?

Kur më thoni a mund të ketë të tjerë është një pyetje shumë e pakuptimtë se është si të bëjmë muhabet si tu pyes unë juve a mundet te ketë kandidat në partinë tuaj, vijnë me lekë kandidatët?