Uji është një element i rëndësishëm për shumë arsye të ndryshme dhe le të fillojmë me ne, pasi ne përbëhemi nga rreth 50-75% ujë.

Uji është përgjegjës për një sërë funksionesh të ndryshme të trupit, duke rregulluar temperaturën e tij, duke transportuar oksigjen dhe lëndë ushqyese në qeliza, duke ndihmuar tretjen dhe duke mbrojtur organet dhe kyçet. Edhe për të ardhur tek tema jonë, po po, ajo aktivizon plotësisht metabolizmin tonë.

Sepse nëse po pyesni nëse është e vërtetë që uji luan një rol kryesor në humbjen e peshës, përgjigja është këtu.

Sipas një studimi të publikuar në Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, konsumimi i 10 gotave me ujë rrit normën metabolike me 30% te burrat dhe gratë e shëndetshme.

Le të shohim një studim tjetër që thekson vetitë e ujit, thjesht për humbje peshe.

Studiuesit nga Universiteti i Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar kryen një eksperiment 12-javor në të cilin 84 të rritur obezë morën këshilla bazë për humbjen e peshës dhe u regjistruan në një nga dy grupet.

Anëtarët e grupit të parë u udhëzuan të pinin rreth gjysmë litër ujë, gjysmë ore para ngrënies, ndërsa grupit të dytë iu kërkua të imagjinonin se stomaku i tyre ishte plot para çdo vakti.

Konkluzioni vërtetoi se ekipi i parë humbi tre kilogramë më shumë se i dyti. Ky lajm është i mrekullueshëm për ata që duan të humbin peshë në mënyrë të shëndetshme dhe të duhur, dhe ajo që duhet për sa i përket ujit është 6 deri në 10 gota në ditë, sepse po, ky është numri magjik i nevojshëm për të aktivizuar metabolizmin ne!

Këshillë shtesë

Për çdo 30 minuta ushtrime që bëni, duhet të shtoni edhe gjysmë litër ujë në rutinën tuaj të përditshme.