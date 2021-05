Pas humbjes së vitit 2017, kur nisi garën brenda PD-së për kryetar, Lulzim Basha synoi t’i japë më shumë legjitimitet garës së brendshme në parti përmes një deklarate publike, ku tha se i kishte “ngrirë” kompetencat e tij si kryetar i Partisë Demokratike. Përballjen me Eduart Selamin, ia la ta menaxhonin dy nënkryetarët e partisë Edmond Spaho dhe Edi Paloka. Nga foltorja e PD-së, Basha solli konceptin e “ngrirjes” së kompetencave, që gjithsesi nuk ekzistonte në statut.

“Me efekt të menjëherëshëm kam ngrirë funksionet e mia dhe ua kam deleguar dy nënkryetarëve kompetencat për të organizuar garën për kryetar të PD-së sipas parimit një anëtar, një votë. Unë kam një projekt për këtë garë dhe atë do e vlerësojnë demokratët” u shpreh Basha që paskëtaj nisi turin e takimeve me demokratët.

Katër vite më pas, dorëheqja nuk është opsion, por edhe “ngrirja” e kompetencave të kryetarit është harruar. Jemin Gjana që drejton Komisionin Zgjedhor shpjegoi se Basha nuk është i detyruar nga statuti për të dhënë dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve.

I pyetur nga gazetarët nëse gara mund të konsiderohet e barabartë kur aty merr pjesë kryetari në detyrë, Gjana tha se kjo ishte një çështje e mbyllur tashmë.

Ata që besojnë se Lulzim Basha duhet të tërhiqet nga drejtimi i PD-së ishin më radikalë në kërkesat e tyre dhe kërkuan dorëheqje të parevokueshme.

“Dorëheqja e parevokueshme e Bashës është akt që i shërben të ardhmes se partisë dhe është mbi interesin personal. Basha e ka për detyrim ta bëje kete shërbim për PD. Basha është derdhur gjak për kete parti, mos e harro këtë. Sfidën me të madhe duhet ta ketë me besimin, vlerësimin tek vetja e me pas tek shumica dërrmuese”, ka thënë Bujar Nishani.