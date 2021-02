Edi Rama u pyet për fushatën elektorale në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit, nëse do të përfshijë disa emra të ish-kabinetit të tij qeverisës, si Fatmir Xhafaj, Ditmir Bushati apo Sandër Lleshaj.

Në konferencën ‘Ekonomia në Fokus’, Rama nuk tha as po, as jo.

“Nuk jam këtu për të bërë lajmet tuaja, nuk është asnjëri i ndryshëm nga tjetri, të gjithë janë në trupën prej ku do të bëhet dhe seleksionimi. Drejtuesit e qarqeve kanë përgjegjësinë të bëjnë të gjitha draftet dhe të propozojnë skuadrën e çdo qarku. Pastaj këtë gjë do ta miratojë si gjithmonë Kryesia e PS. Kështu që unë pres propozimet e drejtuesve të qarqeve, të cilët duhet të bëjnë me përgjegjësi të madhe në funksion të rezultatit skuadrat dhe pastaj në Kryesi do të bëhet miratimi”.