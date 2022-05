Përkundër asaj që mund të keni dëgjuar, të hahet mëngjesi nuk është i nevojshëm për të gjithë.

Në fakt, kapërcimi i mëngjesit mund të jetë më mirë se të hahen shumë ushqime të pasigurta për mëngjes.

Megjithatë, të hahet ushqimi i duhur mund t’ju japë energji dhe t’ju ndalojë urinë gjatë pjesës tjetër të ditës.

Këtu janë 12 ushqimet më të mira që ju mund të hani në mëngjes.

1. Vezë

Vezët janë padyshim të shëndetshme dhe të shijshme.Studimet kanë treguar ngrënia e vezëve në mëngjes rrit ndjenjat e plotësisë, zvogëlon kaloritë dhe ndihmon në mbajtjen e nivelit të qëndrueshëm të sheqerit në gjak dhe nivelit të insulinës . Vezët përmbajnë antioksidantë që ndihmojnë në parandalimin e çrregullimeve të syrit .Vezët janë gjithashtu një nga burimet më të mira të kolinës, një lëndë ushqyese që është shumë e rëndësishme për shëndetin e trurit dhe të mëlçisë . Në fakt, ngrënia e vezëve mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

2. Kos grek

Kos grek është i butë, i shijshëm dhe ushqyes.Është bërë duke shtypur hirrë dhe lëngje të tjera nga gjizmat, të cilat prodhojnë një kos kremoz që është më i koncentruar në proteina.Proteina ndihmojnë në zvogëlimin e ndjenjës së urisë dhe ka një efekt më të lartë termik se yndyra. Termi “efekt termik” i referohet rritjes së shkallës metabolike që ndodh pas ngrënies.Kos dhe produkte të tjera të qumështit gjithashtu mund të ndihmojnë me kontrollin e peshës, sepse ato rrisin nivelet e hormoneve që promovojnë plotësinë, duke përfshirë PYY dhe GLP). Përpiquni të bëni një kos grek me yndyrna me manaferra ose fruta të copëtuara, për të rritur përmbajtjen e vitaminës, mineraleve dhe fibrave.Kos grek është i lartë në proteina, ndihmon në uljen e oreksit dhe mund të ndihmojë me humbjen e peshës. Disa lloje gjithashtu përmbajnë probiotikë të dobishëm.

3. Kafe

Kafeja është një pije e mahnitshme për të filluar ditën tuaj.Është e lartë në kafeinë, e cila është treguar për të përmirësuar gjendjen shpirtërore, vigjilencën dhe performancën mendore.Edhe sasi të vogla të kafeinës mund të arrijnë këto efekte .Një analizë e 41 studimeve zbuloi dozën më efektive të jetë 38-400 mg në ditë, për të maksimizuar përfitimet e kafeinës duke reduktuar efektet anësore. Kjo është afërsisht 0.3 deri në 4 gota kafe në ditë, varësisht se sa e fortë është.

4. Bollgur

Bollgur është zgjedhja më e mirë e mëngjesit për dashamirët e drithërave.Është bërë nga tërshëra, të cilat përmbajnë një fibër unike të quajtur beta-glucan. Kjo fibër ka shumë përfitime mbresëlënëse shëndetësore, duke përfshirë uljen e kolesterolit . Përveç kësaj, beta-glukani është një fibër e trashë që nxit ndjenjat e ngopjes. Një filxhan bollgur i gatuar përmban rreth 6 gram proteina. Bollgur është e pasur me fibra beta-glukani, e cila ul kolesterolin dhe rrit ndjenjen e ngopjes. Gjithashtu përmban antioksidantë.

5. Boronica

Boronicat janë të shijshme dhe të mbushura me antioksidantë. Llojet popullore përfshijnë boronica, raspberries, luleshtrydhe dhe blackberries.Ato janë më të ulët në sheqer se shumica e frutave, por më të larta në fibër.Një filxhan manaferash përmban vetëm 50-85 kalori, varet nga lloji. Berries gjithashtu përmbajnë antioksidantë të quajtur anthocyanins, të cilat mbrojnë zemrën tuaj dhe mund të ndihmojnë të dukeni më të rinj.

6. Frutat e thata

Arrat janë të shijshme, të kënaqshme dhe ushqyese.Ata janë një shtojcë e mirë për mëngjes, sepse ata janë duke mbushur dhe ndihmojnë në parandalimin e shtimit të peshës . Edhe psefrutat e thata janë të larta në kalori, studimet sugjerojnë që trupi juaj thith vetëm 129 kalori nga një shishe me bajame prej 28 gram.

7. Çaji jeshil

Çaji jeshil është një nga pijet më të shëndetshme në planet. Ai përmban kafeinë, e cila përmirëson gatishmërinë dhe humorin, së bashku me ngritjen e normës metabolike. Çaji i gjelbër siguron vetëm 35-70 mg kafeinë për filxhan është rreth gjysma e shumës në kafe. Çaji i gjelbër mund të jetë veçanërisht i dobishëm kundër diabetit. Një përmbledhje e 17 studimeve zbuloi se pijet e çajit të gjelbër kishin reduktime në nivelet e sheqerit në gjak dhe të insulinës. Gjithashtu përmban një antioksidant të njohur si EGCG, i cili mund të mbrojë trurin, sistemin nervor dhe zemrën nga dëmtimet.