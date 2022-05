Të tjerët jetojnë në korsinë e shpejtë, dhe ju nuk po bëni ndonjë përparim? Mos u zhgënjeni dhe thjesht të sigurt për këtë!

Shenjat e një jete të suksesshme shpesh janë të lehta për t’u humbur. Këtu janë shtatë shembuj …

1. Mund të jeni të lumtur për të tjerët

A e merrni këtë si të mirëqenë? Mos! Zilia është deri diku mjaft normale dhe madje e shëndetshme sepse na tregon se çfarë është e rëndësishme për ne. Nëse nga zilia e pastër bëhet e pamundur të jesh i lumtur për të tjerët, shpesh ndodh sepse personi ziliqar po lufton me veten. Nga ana tjetër, ata që mund të kënaqin lumturinë e tyre për të tjerët, sigurisht që bëjnë shumë gjëra siç duhet.

2. Nuk keni frikë të bëni gabime

Nëse punoni shumë, në mënyrë të pashmangshme bëni gabime dhe kjo është arsye e mjaftueshme për t’u përballur me besim me gabimet tuaja. Arsyeja e dytë – gabimet janë njerëzore dhe ne mësojmë prej tyre. Gabimet na bëjnë më të mirë dhe ne kemi të drejtë për to. Fatkeqësisht, rrallë dikush lind me këtë njohuri dhe disa nuk e mësojnë kurrë atë. Këta janë njerëzit që gjithmonë fajësojnë të tjerët dhe ankohen. Nëse e kuptoni se mund të bëni gabime, sigurisht që jeni në rrugën e duhur dhe zakonisht keni guximin të provoni gjëra të reja të ndryshme.

3. Dëshirat tuaja po rriten

Ndërsa zhvillohesh në jetë, është thjesht pjesë e procesit të filtrimit dhe të të qenit një person gjithnjë e më kërkues – ndaj vetes dhe njerëzve të tjerë. Sapo të kuptoni se çfarë mund të bëni, ju guxoni të kërkoni më shumë.

4. Është më e lehtë të ndahesh nga ndikimet negative

Pjesë e jetës është të mësojmë se kush është i mirë për ne dhe çfarë na pengon. Sa më e qartë të jetë për ne dhe sa më të sigurt të bëhemi, aq më e lehtë është për ne të distancohemi nga njerëzit që po na harxhojnë energjinë. Pra, ata që shkëputen me vendosmëri nga ndikimet negative shpesh kanë një ide mjaft të mirë se çfarë do t’i çojë më tej dhe ku duan të shkojnë.

5. Nuk e keni problem të kërkoni ndihmë

Dobësitë janë si gabimet, ato janë absolutisht njerëzore dhe nuk ka arsye për të ikur prej tyre. Askush nuk mund të bëjë gjithçka vetëm dhe të jetë gjithmonë i fortë – të gjithë kemi nevojë për ndihmë herë pas here. Kushdo që e ka njohur këtë dhe që nuk ka frikë të kërkojë ndihmë, ka mësuar një mësim të rëndësishëm në jetë.

6. Ka gjëra për të cilat jeni krenar

A jeni krenarë për punën tuaj? Familja? Këpucë të reja? Apo që ngrihesh çdo ditë dhe vazhdon të luftosh? Pa modesti të rreme! Nëse ndjeni qoftë edhe një pjesë të vogël të krenarisë suaj, keni një arsye të sigurt për këtë!

7. Nuk keni frikë të humbisni diçka

Asnjëherë nuk mund të bëjmë gjithçka – pse stres? Nëse ky është qëndrimi juaj, të paktën në mënyrë të pandërgjegjshme e dini saktësisht se çfarë dëshironi dhe i besoni zërit tuaj të brendshëm, dhe kjo ndoshta sepse tashmë keni pasur përvoja të mira.