Gënjeshtrat e bardha nuk janë dhe shumë të dëmshme kur thuhen për arsye jo të mëdha, por për çfarë gënjejnë më shumë meshkuj?

1. Unë nuk jam i martuar, apo s’jam në një marrëdhënie. (Shumë gra kanë zbuluar pas një farë kohe që po dilnin me partnerin e tyre, që ishte i martuar apo i fejuar që çke me të).

2. Je e para me të cilën e bëj këtë gjë.

3. Kisha një problem me makinën dhe nuk dija si të të paralajmëroja. (Ndonjëherë duket se është justifikimi më i lehtë, për të mos dhënë sqarime).

4. Kurrë nuk do të të bëja të vuaje. (Thonë se nga e thëna në të bërë, është në mes një det i tërë… dhe ne jemi të gjithë njerëzorë, madje edhe nëse dikush ju premton se nuk do t’ju bëjë të vuani, ndoshta do ta bëjë!)

5. Po, e takova, por asgjë nuk ndodhi … (Nuk është ekzaktësisht ajo që ju ka thënë dikush që i ka parë në bar…)

6. E shoh vetëm si shoqe, është vetëm një kolege pune. (Ndoshta e thonë për të mos ju lënduar…)

7. Do të të telefonoj nesër. (Dhe nuk të merr më. Nëse pastaj e ndeshni në rrugë, do të gjejë justifikimin: “më humbi numri yt”. Një mënyrë e edukuar për t’ju thënë që nuk i interesoni?)