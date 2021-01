Mohammed bin Salman, princi i kurorës së Arabisë Saudite, ka zbuluar planet për ndërtimin e qytetit “më të avancuari në botë”, një një projekt 400 miliardë dollarësh. Ky qytet ndër-kufitar që do të ndërtohet në provincën Tabuk në veriperëndim të Arabisë Saudite. Qyteti do të ofrojë tekonologjinë më të avancuar në planet si dhe përdorim falas të energjisë elektrike. Qyteti nuk do të ketë makina pasi do të ndërtohet një komunitet në të cilin banorët do të kenë një afërsi 5-minutëshe të gjitha ndërtesat themelore të qytetit.

Kjo zonë urbane 170 kilometra e gjatë do të quhet “The Line” dhe është pjesë e projektit 500 miliardë dollarë Neom. Vizioni për qytetin e ri të ngritur nga hiçi, mbështetet nga zv. kryeministri i vendit, Princi bin Salman, i cili mban shumë funksione të tjera në qeveri dhe konsiderohet si pushteti i vërtetë në vend, prapa fronit të babait të tij, mbretit Salman. Bin Salman ka folur për qytetin duke iu referuar si një “revolucion civilizues që i vë njerëzit në radhë të parë”.