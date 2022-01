Me rastin e 2-vjetorit të aksidentit, Kobe Bryant dhe vajza e tij, Gianna, u përkujtuan me një statujë prej bronzi.

Statuja dedikuar Kobe dhe Gianna u vendos në vendin e aksidentit në një zonë malore të Calabasas në Los Angeles. Skulptori i statujës, Dan Medina, shkroi në pllakën e vendosur pranë statujës:Heronjtë vijnë dhe shkojnë, por legjendat mbesin përgjithmonë.Dyshja së bashku me 7 persona të tjerë humbën jetën më 26 janar të vitit 2020 në një aksident ajror teksa po fluturonin nga Orange County në një turne basketbolli në Ventura County.