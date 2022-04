480 të infektuar aktivë janë aktualisht në vendin tonë, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë infektuar 82 qytetarë. Në 24 orët e fundit janë kryer 851 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 34 qytetarë në Tiranë, 8 në Lushnje, 5 në Durrës, Divjakë, Sarandë, 3 në Fier, Himarë, 2 në Lezhë, Delvinë, Kuçovë, Peqin, 1 në Shkodër, Pukë, Kukës, Kurbin, Kamëz, Dibër, Mallakastër, Konispol, Tepelenë, Korçë, Poliçan.

Aktualisht në spitalin COVID3 po marrin trajtim 16 pacientë, nga të cilët një është në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete.

Janë shëruar 71 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 269,787 që nga fillimi i epidemisë.

Deri më tani janë kryer 2,762,715 vaksinime në total në vendin tonë.

269,787 qytetarë janë shëruar deri më tani nga COVID, ndërsa numri i viktimave që humbën betejën me virusin e padukshëm është 3,492.

“Çdo qytetar mbi 12 vjeç, mund të vaksinohet në qendrën shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqëndruar. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët +12 vjeç me probleme të sistemit imunitar, me rekomandim nga mjeku.

MSHMS apelon të gjithë qytetarët e vaksinuar me dy doza, të drejtohen në qendrat shëndetësore ose pikat e vaksinimit të përqëndruar, për t’u vaksinuar me dozën e tretë përforcuese, sipas rekomandimit të mjekut të familjes“, sipas ministrisë.

Statistika (01 Prill 2022)

Raste të reja ditore 82

Të shëruar në 24 orë 71

Të shtruar në spitale 16

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 851

Testime totale 1,778,617

Raste pozitive 273,759

Raste të shëruara 269,787

Raste Aktive 480

Humbje jete 3,492

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 236

Vlorë 63

Fier 56

Gjirokastër 34

Durrës 20

Elbasan 18

Berat 14

Shkodër 13

Kukës 9

Korçë 8

Lezhë 5

Dibër 4