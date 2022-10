Evropa është në gatishmëri të shtuar ndërkohë që Rusia vazhdon të lëshojë kërcënime ndaj Perëndimit dhe në të njëjtën kohë përshkallëzon sulmet në Ukrainë . Për momentin, nuk janë të pakta vendet anëtare të NATO-s që mbështesin krijimin e një mburoje antiraketë për Evropën nën udhëheqjen e Gjermanisë, sipas agjencisë Bloomberg.

Të paktën 15 vende , gjysma e anëtarëve të NATO-s, kanë nënshkruar një letër duke njoftuar synimin e tyre për t’iu bashkuar një plani afatgjatë gjerman për të krijuar një mburojë evropiane kundër raketave që do të rriste mbrojtjen në pjesën më të madhe të kontinentit.

Sistemi do të jetë me shumë shtresa për të kapur lloje të ndryshme raketash nga lartësi të ndryshme, duke lidhur ndoshta sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit Arrow 3, American Patriots dhe Iris-T gjermane, dhe do të vendoset plotësisht përmes Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut.

MB, Holanda, Norvegjia dhe Belgjika midis vendeve të NATO-s që mbështesin mburojën kundër raketave

Vendet, të cilat përfshijnë Gjermaninë, MB, Holandën, shtetet baltike, Finlandën, Norvegjinë dhe të tjerë, ” duan të ndihmojnë së bashku në këtë përpjekje për të mbuluar boshllëqet në mbrojtja ajrore ”, u tha ministri gjerman i mbrojtjes gazetarëve në margjinat e takimit të ministrave të NATO-s në Bruksel.

” Çështja është të jemi të ndërveprueshëm, të jemi në gjendje të vendosim çmime, të jemi në gjendje të mbështesim njëri-tjetrin, kështu që është një situatë e favorshme për vendet që janë pjesë e saj ,” shtoi Christine Lambrecht.

Plani u nënshkrua gjithashtu nga Hungaria, Bullgaria, Rumania, Sllovakia, Republika Çeke, Sllovenia dhe Belgjika, sipas një personi të njohur me këtë çështje.

Lambrecht vuri në dukje rritjen e rreziqeve të sigurisë në Evropë pas pushtimit rus të Ukrainës dhe kërcënimeve të lidhura me të nga presidenti rus Vladimir Putin. “ Tani duhet të lëvizim shpejt. Është e rëndësishme që këto boshllëqe (në mbrojtjen tonë) të mbyllen sepse të gjithë i shohim kohët në të cilat jetojmë, janë kohë të rrezikshme dhe të vështira ”, shtoi ministri gjerman i Mbrojtjes.

Ai po ashtu theksoi se në këtë projekt mund t’i bashkohen edhe vende të tjera, i cili është ende në fazat fillestare. Për ta bërë këtë, do të duhet të kapërcehen pengesat e prodhimit dhe vonesat e dorëzimit në shumë kompani të sektorit privat. ” Ne jemi të hapur për të gjithë dhe e dimë se shumë vende janë të interesuara ,” tha Lambrecht, duke shtuar se Gjermania ka filluar tashmë negociatat.

Muajin e kaluar, tha se sistemi Arrow 3, nëse zgjidhet, nuk do të jetë funksional deri në vitin 2025. ” Nëse vendosim në favor të sistemit dhe kontraktojmë tani, dhe nëse industria mund të japë menjëherë, atëherë në mënyrë ideale ne mund të fillojmë stërvitjen vitin e ardhshëm ,” tha Lambrecht për grupin mediatik Funke në një intervistë.

Vihet re se propozimi për mburojën kundër raketave u njoftua për herë të parë nga kancelari gjerman Olaf Scholz në një fjalim në Pragë në gusht, kur tha se vendi do të investonte ndjeshëm në mbrojtjen e tij ajrore në vitet e ardhshme, siç kishte kontinenti ” shumë për të bërë”. Soltz theksoi se një sistem i tillë i integruar do të ishte më efikas dhe me kosto efektivesesa nëse çdo komb do të ndërtonte sistemet e veta komplekse.