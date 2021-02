1170 dozat e reja të vaksinës anti-COVID të kompania Pfizer kanë mbërritur ditën e djeshme në Shqipëri. Rrjedhimisht, sot do t’u injektohet doza e dytë të gjithë atyre që kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Ndër të vaksinuarit e parë do të jetë edhe kryeministri Edi Rama, së bashku me një grup mjekësh si Najada Çomo, Mira Rakacolli dhe Tritan Kalo, të cilën do ta marrin dozën e dytë pranë stadiumit ‘Air Albania’.

Shefja e Spitalit Infektiv Najada Çomo dhe zv.ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli kanë mbërritur në stadiumin “Air Albania”, dhe po presin për injektimin e dozë së dytë të vaksinës anti-COVID. Avioni me dozat e vaksinës është ulur në Rinas mbrëmë rreth orës 20:30. Në një konferencë për shtyp, Rama sqaroi se vonesa është bërë nga vetë kompania.