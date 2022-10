Së shpejti në Burrel do të ketë 24 orë ujë, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në takimin e tij me operatorët turistikë në Dibër. Ai tha mos dëgjoni hienat që thonë se shqiptarët s’kanë bukë të hanë. Njëkohësisht Rama tha se qeveria po angazhohet se disa sektorë duke filluar që nga furnizimi me ujë 24 orë deri te satelitët “Albania 1” dhe “Albania 2” në hapësirë.

“Norvegjia u zbraz totalisht në fillimet e shekullit të kaluar, pasi në vend kishte uri. Por jo si këta këtu që thonë se shqiptarët po vdesin për bukë, shqiptarët nuk vdiqën në kohën e Skënderbeut e jo më tani. Thonë pse flasim për satelitë. Po, po ne dërgojmë dhe satelitë dhe po punojmë që Shqipëria të ketë ujë 24 orë. Në flasim për satelitët, por ende nuk ka ujë 24 orës. Ky nuk është faji ynë. Mos dëgjoni hienat. Dhe hienë dhe non grata nuk durohet, më falni që e përmenda. Në Burrel së shpejti do të ketë 24 orë ujë. Ne do vazhdojmë punën, taksirati jonë është t’i mundim edhe një herë”, tha Rama